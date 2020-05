Adolescente de 15 anos é morto depois de marcar encontro com mulher pela internet

Na foto, a Rua Paulino Marquês Gontijo (foto: Google Street View/ Reprodução)

Umfoi morto adepois de sair para encontrar uma mulher que conheceu nas redes sociais em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com relato dos parentes à polícia, o jovem morava no. Mas, deixou o local depois de ameaças por envolvimento com oO menino estava, há pouco tempo, morando no. Foi lá em que ocorreu o assassinato por volta das 20h dessa quinta-feira. Assassinato ocorreu na. De acordo com a PM, não houve testemunhas.Familiares contam que não conheçam a mulher com quem ele iria se encontrar. Ele foi acertado por vários tiros. Mas, a polícia não divulgou quantas balas mataram o garoto.De acordo com a PM, familiares acreditam que o encontro foi uma armadilha.O garoto tinha passagem por tráfico e roubo.