Coronavírus: cidade mineira proíbe venda de bebidas alcoólicas

A Prefeitura de São Sebastião do Oeste, na região Oeste de Minas Gerais,o consumo e a venda dealcoólicas, no município. O decreto publicado nessa quarta-feira, começa a valer a partir de sábado e deve durar pelos próximos 20 dias.

O decreto da prefeitura que veta as vendas de bebidas, inclusive por meio de delivery, faz parte das medidas adotadas pelo município para combater a propagação do novo. O consumidor que desrespeitar a determinação está sujeito àde R$80. Já os estabelecimentos que descumprirem a medida estarão sujeitos a punição no valor de R$ 5 mil.