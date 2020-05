Sete estabelecimentos de BH já foram interditados durante pandemia

A Prefeitura de Belo Horizonte já interditou sete estabelecimentos que se recusaram a fechar as portas durante a pandemia de. Desde 18 de março, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) assinou dois decretos que suspendem os alvarás de estabelecimentos considerados não essenciais.

Sete estabelecimentos de Belo Horizonte foram interditados por abrirem as portas mesmo com decreto que impede o funcionamento de serviços não essenciais

Nesta quinta-feira, a fiscalização, com apoio da Guarda Municipal, interditou mais um estabelecimento. A loja Arroba Festas, localizada na Rua Tupinambás, na Região Central de BH, foi obrigada a fechar as portas e teve uma tarja de interdição posta em sua entrada.

Segundo a Subsecretaria de Fiscalização, ligada à Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, a ação foi necessária, uma vez que os agentes já tinham orientado o responsável pelo estabelecimento a fechar as portas enquanto o decreto estivesse valendo. No entanto, a orientação foi ignorada e a loja continuou aberta.

Agora, o estabelecimento será julgado pela diretoria da Fiscalização e pode até ter o alvará cassado. Caso a medida seja tomada, a loja não poderá voltar a funcionar mesmo quando o decreto for revogado.

Além disso, caso desrespeite a interdição, o responsável pelo estabelecimento estará sujeito a multa de R$ 17.614,57.

Além do Arroba Festas, a prefeitura já interditou outros seis estabelecimentos, sendo dois na Região da Pampulha e os outros nas regiões Nordeste, Oeste, Central e Leste.



Todos já haviam sido orientados a não abrir, mas ignoraram as normas dos fiscais. A subsecretaria informa que fiscais devem interditar ainda na noite desta quinta-feira (14) outro estabelecimento.

Confira quais são os outros estabelecimentos interditados:

*Região Central

11 de abril: Lojas Americanas, na Rua São Paulo

*Região Noroeste

1º de abril: Bar do Coqueiro, na Avenida Pedro II

*Pampulha

10 de abril: Casa de Festas, no Bairro Jardim Atlântico

12 de abril: Bar dos Amigos no bairro Urca, na Rua São Paulo

*Região Oeste

15 de abril: Salão de beleza, na Rua Lagoa da Prata, no Bairro Salgado Filho

*Região Leste

23 de abril: Barbearia na Rua Aristides Ferreira, no Bairro Colégio Batista

Conforme decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil e publicado em 8 de abril no Diário Oficial do Município (DOM), estão com os alvarás suspensos, por tempo indeterminado: casas de shows e espetáculos de qualquer natureza; boates, danceterias, salões de dança; casas de festas e eventos; feiras, exposições, congressos e seminários; shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas; cinemas e teatros; clubes de serviço e de lazer; academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico; clínicas de estética e salões de beleza; parques de diversão e parques temáticos; bares, restaurantes e lanchonetes; autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos; autorizações de feiras em propriedade; autorizações para atividades de circos e parques de diversões.