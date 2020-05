Vereador lidera protesto contra juíza que barrou flexibilização

O vereador Renato Moraes (PSDB) foi um dos organizadores da manifestação em frente ao prédio da juíza

TJMG e OAB emitem nota de repúdio

Um grupo de pessoas protestou, na noite desta quarta-feira (13), contra a decisão judicial que barrou um decreto do prefeito de, que permitia a reabertura de parte do. A decisão é daO grupo se reuniu em frente aoda cidade, seguiu até a sede doe encerrou o protesto em frente ao prédio onde mora a juíza que mandou o prefeito revogar o decreto da flexibilização do comércio.O vereadorfoi um dos organizadores da manifestação. Ele publicou um convite em sua rede social pedindo para as pessoas irem ao protesto. Vídeos gravados durante a manifestação mostra o vereadorpuxando grito contra o Ministério Público.“Quem foi eleito para exercer sobre nós a decisão de reabrir os nossos comércios e nossas igrejas não é o Ministério Público. É o prefeito. E é por isso que eu quero chamar vocês para um grito de guerra aqui: 'Ei, MP, não votamos em você'”, disse o vereador, puxando o grito contra o judiciário.Depois do protesto em frente ao MP, o grupo seguiu para a rua onde a juíza Letícia Drumond mora. Lá, soltou fogos de artifícios e gritou em protesto contra a decisão da magistrada.informou que acompanhou a manifestaçãoe que foi feito apenas um registro de que houve o ato na cidade. A juíza não chegou a requisitar a presença da PM.Tentamos contato com a juíza Letícia, mas ela não se encontrava na 2ª Vara Cível nesta manhã.A reportagem também ligou para o vereador Renato Moraes e para o assessor dele, mas, até o momento, não obteve retorno.A decisão da juízapara o fechamento do comércio é de segunda-feira (12). O decreto do prefeito Rodrigo Rieira (MDB) é de sexta-feira passada. A decisão da juíza cabe recurso.“Diante da gravidade da doençae da alta transmissibilidade apresentada pelono Brasil, pertinente e adequado o prazo de 24 horas para que o Municípioexecutado cumpra as obrigações ajustadas”, escreveu Letícia Drumond na decisão.O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) subseção de Itajubá, divulgaram notas de repúdio contra a manifestação.A nota do TJMG, assinada pelo presidente do Tribunal, desembargador Nelson Missias de Morais, informa que providências serão tomadas, se necessárias, para“O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem a público manifestar seu repúdio aos ataques sofridos pela juíza de direito Letícia Drumond, da 2ª Vara da Comarca de Itajubá, e informa que já está adotando e tomará todas as providências necessárias para preservar a integridade dela e de todos os demais magistrados, servidores e colaboradores da Comarca”, diz a nota.O presidente do TMJG acrescentou que as controvérsias da sociedade devem ser resolvidas no âmbito do judiciário, que oferece a todos os segmentos as opçõespara o debate, como a possibilidade de recursos.“A organização de manifestações públicas intimidatórias, no entanto, é inaceitável, especialmente quando organizadas e incentivadas por agentes públicos”, diz em outro trecho ( veja a íntegra da nota ).local também emitiu nota de repúdio e destacou que diante da “gravidade do ato de alguns membros do Poder Legislativo Municipal em convocar comerciantes e a população, via redes sociais, para manifestações em protesto contra o Ministério Público e o Poder Judiciário, não pode deixar de registrar seu veemente repúdio a esse tipo de comportamento e conclama as instituições civis itajubenses a defenderem ostão caros aos cidadãos”.Magson Gomes, especial para o EM