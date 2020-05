Galpão de fábrica de colchões em Betim é atingido por incêndio

Fábrica da Toraflex está localizada na BR-381, na altura do KM 500, no Bairro Citrolândia (foto: Reprodução/Google Street View) Toraflex, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi acionado para combater as chamas às 6h12 desta quarta. Um incêndio no início da manhã desta quarta-feira atingiu um galpão da empresa de colchões, em, na. Ofoi acionado para combater as chamas àsdesta quarta.









O chefe da operação também informou que o incêndio aconteceu em um galpão de aproximadamente 50 metros quadrados que armazenava páletes. As chamas já foram extintas e as equipes fazem o rescaldo. Ainda não há relatos de vítimas. A corporação também apura os motivos do incêndio.

Reincidência