Proposta de quebra de patentes no combate à COVID-19 é entregue à reitoria da UFMG

A carta destinada à reitoria foi enviada dentro da caixa do 'medicamento genérico' (foto: Divulgação/ UFMG) comunidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) entregou à reitoria da faculdade, na quinta-feira (7), a carta que convida a instituição a adotar o licenciamento de patentes e a transferência de tecnologias para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), de forma gratuita e não exclusiva. O documento foi assinado por 350 pessoas, entre estudantes, professores, pesquisadores, técnicos, ex-alunos e demais servidores. ) entregou àda faculdade, na quinta-feira (7), aque convida a instituição a adotar oe a transferência de tecnologias para o enfrentamento da(Sars-Cov-2), de forma gratuita e não exclusiva. O documento foi assinado por 350 pessoas, entre estudantes, professores, pesquisadores, técnicos, ex-alunos e demais servidores.









A carta foi entregue dentro da caixa de um 'medicamento genérico', chamado Solidarivir, que estava fechada por um cadeado de papel. A iniciativa pretende demonstrar a importância do combate aos monopólios que se tornam barreiras que impedem o acesso a tecnologias em saúde, como os medicamentos genéricos.

Chave com o nome de todas os assinantes da carta (foto: Divulgação/ UFMG)







O estudante de farmácia da UFMG e voluntário das Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais (UAEM), Lucas Magno, foi o escolhido para entregar a caixa do medicamento à reitoria da instituição de ensino, junto à chave para 'abri-la'.





“Essa ação é de grande importância para mostrar como a nossa UFMG é forte, e que a solução desta crise passa pela ciência e pela solidariedade. A iniciativa e organização dos alunos para tal é ainda mais motivadora por sabermos que temos pessoas que se mobilizam por assuntos tão importantes”, declarou.





O movimento organizado pelo grupo leva o nome “Conhecimento sem cortes e sem monopólio”, em referência à campanha “Conhecimento sem cortes”, uma reação à redução do investimento público na pesquisa e nas universidades públicas, que tem como uma das principais representantes a Associação dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais (Apubh).

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina

