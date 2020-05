Incêndio no Parque Estadual Serra Verde ameaça área urbana

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais combateu incêndio em vegetação no Parque Estadual Serra Verde, em Belo Horizonte, na tarde deste sábado (9). O parque fica próximo à Cidade Administrativa.

De acordo com osque estiveram no local, existiam pelo menos três focos principais. “Novas chamadas estão entrando a todo momento no sistema, um dos solicitantes alega que oe em grandes extensões sentido ao Bairro Nova York”, informou a sala de imprensa da corporação às 16h36.