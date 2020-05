Mineradora doa 70 mil máscaras a cidades do Norte de Minas

Máscaras adquiridas pela SAM chegaram a Minas Gerais nesta quinta-feira (foto: Divulgação) As populações de seis municípios do Norte de Minas vão receber 70 mil máscaras cirúrgicas para a prevenção contra a transmissão do coronavirus (COVID-19). Os itens vieram da China. O material de proteção individual foi doado pela Empresa Sul Americana de Metais (SAM), que explora minério de ferro no município de Grão Mogol, na mesma região do estado. A SAM é controlada pela companhia chinesa Hondridge Holdings Ltda, de Hong Kong.





O carregamento foi liberado nesta quinta-feira no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quinta-feira. De acordo com a SAM, a previsão é que, na próxima semana, as unidades cheguem aos municípios. As prefeituras farão a distribuição das máscaras de acordo com as necessidades da comunidade.





Os municípios contemplados com as máscaras chinesas são: Montes Claros (24 mil unidades), Salinas (15 mil), Grão Mogol (12 mil), Padre Carvalho (7 mil), Josenópolis (6 mil) e Fruta de Leite (6 mil).





Foram gastos mais de R$ 210 mil na aquisição das máscaras e na logística e transporte do carregamento, informou a SAM Metais. O investimento previsto para o projeto para a exploração de minério de ferro no Norte de Minas é da ordem de R$ 7,9 bilhões.





“Temos um compromisso com a região Norte de Minas e gostaríamos que as pessoas percebessem o quanto sua saúde e segurança são importantes para nós. Por isso, decidimos contribuir neste momento difícil para todos”, afirmou Jin Yongshi, CEO da companhia.