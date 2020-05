FDA autoriza novo teste sorológico em caráter emergencial

Empresa farmacêutica teve a liberação concedida para realizar novo teste sorológico (foto: Divulgação/ Roche) pandemia do novo coronavírus, a Roche, empresa global e pioneira em produtos farmacêuticos e de diagnóstico, anunciou nesta quinta-feira (7) o recebimento da autorização de uso emergencial da Food and Drug Administration (FDA) para realizar o novo teste sorológico, conhecido como Elecsys Anti-Sars-Cov-2. O exame é realizado através da coleta de sangue e destina-se a detecção de anticorpos em pacientes que foram expostos à COVID-19. Como alternativa de contenção do avanço da, a, empresa global e pioneira em produtos farmacêuticos e de diagnóstico, anunciou nesta quinta-feira (7) o recebimento da autorização de uso emergencial da Food and Drug Administration () para realizar o, conhecido como. O exame é realizado através da coleta de sangue e destina-se a detecção de anticorpos em pacientes que foram expostos à





SAIBA MAIS 13:00 - 07/05/2020 Prefeitura realiza fiscalização de estabelecimentos no Centro de BH

12:46 - 07/05/2020 Coronavírus: Mário Penna reabrirá 60 leitos para tratar doença

12:09 - 07/05/2020 Em resposta a Kalil, Zema anuncia novos leitos de UTIS anticorpos têm sido fundamentais para indicar as pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, mesmo aquelas que não apresentaram sinais evidentes da doença. Os exames podem ser ferramentas importantes para ajudar na análise prioritária das pessoas que se encontram dentro do grupo de risco, além dos profissionais que estão na linha de frente no enfrentamento da COVID-19. Os testes detêm sido fundamentais para indicar as pessoas que foram contaminadas pelo coronavírus, mesmo aquelas que não apresentaram sinais evidentes da doença. Os exames podem ser ferramentas importantes para ajudar na análise prioritária das pessoas que se encontram dentro do, além dosque estão nano enfrentamento da COVID-19.





De acordo com o presidente da Roche Diagnóstica Brasil, Antônio Vergara, a empresa está comprometida em colaborar com os parceiros da proposta para fortalecer a grande base instalada no mercado nacional.





“É um grande orgulho poder oferecer um teste de anticorpo com tão alta especificidade e sensibilidade, que são fundamentais para torná-lo uma ferramenta confiável de informação para aprimorar a gestão da doença”, declarou.





Como previsto nos estudos do teste da Roche, os anticorpos tem uma especificidade maior que 99,8% e 100% de sensibilidade, podendo auxiliar os profissionais de saúde e toda a população com estratégias seguras para a flexibilização do isolamento social de forma gradativa no país.





Considerada a maior empresa de biotecnologia mundial, a Roche já começou a fornecer a solução do antibiótico para os principais laboratórios do mundo e pretende aumentar a capacidade produtiva para dois dígitos de milhões de testes por mês. No Brasil, as equipes da organização estão mantendo conversas constantes com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e juntas, deram entrada nos processos locais para a liberação da solução para o mais breve possível em todo o território nacional.





Ainda de acordo com as informações da Roche, os hospitais e laboratórios de referência poderão executar o teste em sistemas analisadores, amplamente disponíveis em laboratórios em todo o mundo. O método mecanizado pode fornecer resultados do teste de coronavírus em aproximadamente 18 minutos para um único exame, sendo capaz de analisar até 300 testes por hora, dependendo do equipamento utilizado.





*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia





Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus.

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra

Os boatos sobre o coronavírus: fique por dentro do que é verdade e mentira

Tudo sobre o coronavírus - Covid-19: da origem à chegada ao Brasil

Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?