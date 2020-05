Em resposta a Kalil, Zema anuncia novos leitos de UTIS

O governador de Minas Gerais, Romeu(Novo), gravou vídeo nesta quinta-feira-feira para anunciar a reativação de 368 leitos deno estado. De acordo com Zema, mais de 90% se encontram em unidades hospitalares do interior.

O governador também informou que osestavam desativados, em especial por falta de equipamentos.

O anúncio acontece na semana que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) criticou atuação do governo do estado na criação de novos leitos no interior para diminuir a demanda de pacientes por hospitais de Belo Horizonte.

Disputa

Kalil chegou a comentar, em reunião da Associação dos Municípios da Grande Belo Horizonte (Granbel), que estava faltando liderança no estado. "Sou prefeito de BH, não sou governador", argumentou o prefeito, durante coletiva à imprensa.

