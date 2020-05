Governo deve adquirir 1 mil respiradores para hospitais em MG

(foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG/Divulgação)

O secretário de Estado de Sáude, Carlos Eduardo Amaral, informou que o governo deverá adquirir cerca de 1 mil respiradores para os hospitais que atendem a pacientes com complicações da COVID-19. A informação foi respassada durante entrevista coletiva nesta quinta (07).Não foi informado quando os equipamentos devem chegar ao Estado.

Ao ser questionado se o número de respiradores em Minas será suficiente para atender aos pacientes no pico da doença, projetado para ocorrrer em, o secretário disse que não está seguro para fazer essa afirmação.

"Não quer dizer que vai faltar leitos, mas teremos dificuldade. Não me sisnto confortável para falar, em caso de pico , se teremos quantidade leitos adequados", afirmou.

Na projeção feita por modelos estatísticos, no pico, Minas teria 3 mil casos confirmados, 1,5 mil pessoas necessitariam de respiradores e 220 pessoas morreriam por complicação da doença.

De acordo com o secretário, há no Estado 4.650 respiradores em hospitais e outras unidades de saúde. Desse total, 2.100 estão em leitos de terapia intensiva. O secretário lembrou também da parceria com a rede Sesi/Senai para reparação de respiradores que, por algum dano, estavam parados em todo o interior do Estado.