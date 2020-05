Presidente da ALMG lamenta avanço da COVID-19 com 106 mortes em MG

(foto: Victor Oliveira/ALMG/DA PRESS)

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Agostinho Patrus, lamentou as 106 mortes no Estado pela COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Minas ultrapassou o número de 100 casos nesta quinta (7). Em seu perfil no Twitter, o parlamentar destacou que há histórias de vida por trás dos números.

"Com muita tristeza, recebi a informação de que perdemos 106 pessoas para o coronavírus em MG. Em cada vida, há uma história. Sabemos que a saúde é o bem mais precioso de qualquer cidadão. Nosso foco na Assembleia sempre será a preservação das vidas dos mineiros", afirmou.

Já são 204 municípios mineiros que tiveram confirmação da doença e 50 deles registraram mortes. A capital chegou a 25 óbitos e 890 casos confirmados. A doença também avança pelo interior de Minas, com registro de primeiros casos nos municípios de Alpinópolis, Alto Rio Doce, Bela Vista de Minas, Carandaí, Couto de Magalhães de Minas, Elói Mendes, Ilicínea, Itaú de Minas, Mar de Espanha, São Francisco do Glória, São João do Paraíso e Tabuleiro.