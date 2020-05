Homem morre em incêndio no interior de Minas

Fato aconteceu em Barroso. Bombeiros gastaram 300 litros de água para apagar as chamas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem morreu vítima de um incêndio ocorrido por volta de 1h desta quinta-feira (7), em Barroso, na Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, ele estava dentro de uma casa que pegou fogo na Rua Inconfidentes, no Bairro Josefina Coelho.

Segundo os militares,estavam em chamas. O imóvel era usado por usuários de drogas e a vítima estavaquando as viaturas chegaram ao local.

Os bombeiros não conseguiram identificar o homem morto. Com apoio da Polícia Militar, eles encontraram dois outros homens, de 24 e 25 anos, que estavam na casa no momento do ocorrido. Eles contaram, conforme as autoridades, que não conheciam a vítima e entraram em contradição diversas vezes.

A polícia os encaminhou até a delegacia da cidade para que prestassem depoimento. Além da PM, seis bombeiros participaram da ocorrência. Eles gastaram 300 litros de água para apagar o incêndio.

A Polícia Civil também compareceu ao local para remover o corpo para o Instituto Médico-Legal e realizar a perícia no imóvel.