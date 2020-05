Em meio à pandemia, comunidades quilombolas de Minas pedem socorro

Jesus Rosário Araújo, de 41 anos, lamenta falta de apoio às comunidades quilombolas (foto: Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais/Divulgação) “O povo Quilombola está ainda mais abandonado, tanto na esfera federal quanto na estadual, depois da crise do coronavírus”. A afirmação é de Jesus Rosário Araújo, de 41 anos, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais (N’Golo).













Jesus afirma que os maiores problemas do povo quilombola são relativos à higiene e à alimentação (foto: Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais/Divulgação)

Segundo ele, os maiores problemas do povo quilombola, hoje, são relacionados à higiene e à alimentação. “O Norte e Nordeste mineiros são os que mais sofrem. Nem higienização, que é fundamental nesse período, conseguimos. Hoje, graças a algumas doações, conseguimos enviar cestas básicas, mas não temos nada referente à higiene. Nessas áreas, principalmente, existe o problema da falta de água”.





Essa falta de água, segundo Jesus, impacta na agricultura familiar. “Não tem como plantar sem água”. Ele diz que algumas pessoas e entidades ajudam, mas sempre com alimento.





E para tentar contornar esse problema, foi criada a “vaquinha virtual”, que segundo Jesus, tem como principal objetivo conseguir solucionar a carência de higienização. Doações de qualquer valor podem ser enviadas para este link





“Diante do descaso do poder público em prestar assistência de caráter emergencial às comunidades quilombolas do estado no contexto do coronavírus, a (N'Golo) tem somado forças em outras frentes. Nesse contexto, criamos uma vaquinha on-line para arrecadar fundos para aquisição e distribuição de cestas básicas para as comunidades em maior situação de vulnerabilidade socioeconômica”, diz o chamamento do site.





Jesus diz ainda que, desde o início do Governo Bolsonaro, o descaso para com os quilombolas aumentou.