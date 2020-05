Kalil cogita adiar flexibilização em BH para fim de junho se 'pessoal não ficar em casa'

Alexandre Kalil (PSD) disse que pode adiar a flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte para o fim de junho se “o pessoal não ficar em casa e esse quadro (de propagação do coronavírus) aumentar”. A previsão atual da administração municipal é iniciar a reabertura gradual do comércio em O prefeitodisse que pode adiar a flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte para ose “o pessoal não ficar em casa e esse quadro (de propagação do) aumentar”. A previsão atual da administração municipal é iniciar a reabertura gradual do comércio em 25 de maio





flexibilização depende da população de Belo Horizonte. Isso foi dito pelos cientistas médicos, junto com o planejamento. Se o pessoal não ficar em casa e esse quadro aumentar, isso pode ir para o final de junho, já que alguns institutos dizem que o pico da pandemia - e quanto mais a gente empurrar ele para frente, melhor para nós -, é 6 de junho", alertou o prefeito nesta terça-feira (5). "Adepende da população de Belo Horizonte. Isso foi dito pelos cientistas médicos, junto com o planejamento. Se o pessoal não ficar em casa e esse quadro aumentar, isso pode ir para o final de, já que alguns institutos dizem que o pico da pandemia - e quanto mais a gente empurrar ele para frente, melhor para nós -, é 6 de junho", alertou o prefeito nesta terça-feira (5).









Apesar de Belo Horizonte ser o epicentro da doença no estado, a prefeitura - com base em análises do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 - entende que pode iniciar a reabertura gradual do comércio já no fim de maio. O cumprimento deste prazo, porém, depende da evolução da curva de infectados na cidade.





“Não tenho problema nenhum em falar que está suspensa a flexibilização. Fui muito claro: depende muito da população, que tem nos ajudado muito, que tem sido muito legal. Nos aglomerados, nas vilas, nas favelas, o movimento é muito legal em torno da consciência de ficar em casa”, completou Kalil.





Em Belo Horizonte, o comércio considerado não essencial está proibido de abrir as portas desde 9 de abril. Decreto publicado no dia anterior permite o funcionamento de hospitais, supermercado, hipermercado, padaria, farmácia, sacolão, mercearia, hortifrúti, armazém, açougue e posto de combustível.