Brasileiros que ficaram em Portugal reclamam de 'abandono'

O grupo de 13 pessoas estão esperando uma resposta do Governo brasileiro para voltar para o país (foto: Reprodução redes sociais )

A situação dos brasileiros que ficaram em Portugal depois da saída do ultimo voo de repatriação, na semana passada, é de abandono pelo Governo Federal. É o que se sente quando se conversa com os “deixados para trás”, que hoje conseguem dormir e comer graças ao governo português, como contam o mineiro Edemir Alves, de 45 anos, ex-vereador em Frei Lagonegro, e o advogado Ilker Batista, de 33.



Eles estão entre osque estavam no grupo convocado para a viagem dena última quinta-feira. Mas acabaram“Nós estamos sendo atendidos pela. E isso aconteceu a pedido do. Fomos levados para um hostel, próximo ao”, contaNo entanto, na tarde de segunda-feira, eles tiveram uma. “Fomos buscar o, que é uma doação, nadaqui. Na volta, depois de, fomos convocados para uma reunião, no saguão do, quando disseram que não poderíamos ficar mais lá e que o pessoal daestava vindo para nos buscar”, contadiz que foi uma, pois o acordo era que ficassem noaté a próxima segunda-feira. Osforam ao quarto apanhar seus pertences e, quando desceram, já havia umesperando-os.Eles foram levados para uma espécie de colônia de férias da, à beira-mar. “O lugar é muito bom, bonito, mas queremos uma solução para o nosso caso”, diz Edimir.A sensação, segundoé de total abandono por parte do. “Não conseguimos mais falar com ninguém no. Não atendem ao telefone e nem respondem a. Só estamos vivos graças ao, que é quem está nos dando. Aqui, temos onde dormir e o que comer. Mas queremos uma posição para ir embora, no que dependemos do".