Autora do vídeo que falava em caixão com pedras pede desculpas

Vídeo de Valdete Pereira Zanco teve grande repercussão nas redes sociais (foto: WhatsApp/Reprodução) Depois de a Polícia Civil de Minas Gerais pedir ajuda para identificar a autora de um vídeo em que ela acusa autoridades de terem enterrado caixões em Belo Horizonte com pedras e pedaços de pau no lugar de supostas vítimas de COVID-19, a própria resolveu aparecer. Através do advogado Alexsander Ribeiro, Valdete Pereira Zanco se identificou, reconheceu ter errado e desculpou pelo ocorrido.





“Ela havia visto na rede social denominada Facebook um fato ocorrido no Município de Belo Horizonte no qual caixões haviam sido desenterrados e localizado no interior deles pedras e pedaços de madeira. Na data da gravação, no interior da loja onde trabalha, ela recebeu um cliente que coincidentemente fez os mesmos comentários, o que a fez julgar o ocorrido como verdade”, explica Ribeiro, em nota divulgada no fim da tarde desta terça-feira.





“Valdete reconhece humildemente o erro e pede perdão ao Município de Belo Horizonte e seu Ilustre Prefeito e a todos quantos foram atingidos negativamente por este equívoco que cometeu . Gostaria ainda de frisar que minha cliente já se apresentou na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Jacutinga/MG na data de 04/05/2020, onde fora lavrada a ocorrência, e deixado registrado o incidente, contribuindo com a justiça e para que essa seja promovida.





As imagens tiveram grande repercussão nas redes sociais e também na imprensa. Muitos as usaram para questonar as medidas adotas pela prefeitura da capital mineira para conger o avanço do novo coronavírus, como o fechamento do comércio e manutenção do distanciamento social e até mesmo o alcance e a letalidade da doença, que já mantoui mais de 7 mil pessoas no Brasil.





Pela manhã, o delegado Wagner Sales, chefe do 1° Departamento de Policia Civil em BH, chegou a cogitar a prisão preventiva da autora, mesmo sem tê-la identificado. Além disso, lembrou que ela poderia ser acusada de crime de denunciação caluniosa, além de difamação contra autoridade pública e contravenão penal de provocação de tumulto ou pânico. “As penas para esses casos, somadas, podem chegar a nove anos de prisão, além de multa”, disse ele, sem saber que Valdete já havia se apresentado em uma delegacia.





O delegado acredita que este caso pode servir de exemplo para que outras pessoas tomem cuidado antes de espalhar notícias falsas. Segundo ele, isso só traz “dúvidas e incertezas”, além de poder prejudicar o próprio autor.





“Queremos alertar que este tipo de conduta pode trazer consequências graves tanto na esfera criminal quanto na cível. É preciso ter muito cuidado ao produzir e propagar conteúdo. As atitudes na vida virtual têm consequências na vida real. Pode se cometer crimes como difamação, calúnia e injúria”, explicou.





