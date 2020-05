Mineiros ilusionistas farão show interativo de mágica pela internet; saiba como participar

Mineiros ilusionistas prometem levar muito entretenimento ao público (foto: Iago Fundaro/Divulgação)





Klauss Durães e Henry Vargas prometem levar muito entretenimento ao público no projeto 'Mágica em Casa'. A dupla, que já fez show de ilusionismo no famoso Magic Castle, em Hollywood, nos Estados Unidos, parou a tradicional Avenida Paulista, em São Paulo, no ano passado, com uma apresentação de levitação. Agora, eles estarão em milhares de residências por meio do YouTube.









A principal novidade da migração do Instagram para o YouTube é a participação do público. A dupla disponibilizou um endereço, no qual as pessoas interessadas em participar do show de mágica se inscrevem e podem ser chamadas a qualquer momento durante a transmissão.





“Vamos poder chamar as famílias para entrar ao vivo, a qualquer momento, na live, para que participem das mágicas. Elas vão pegar elementos que estão dentro das suas próprias casas para participar do show”, declarou Henry.





Ainda de acordo com Henry, as transmissões terão sempre a participação especial de um mágico internacional. Elas acontecerão sempre aos sábados, às 14h30, até o fim de maio, por meio do canal da dupla de ilusionistas no YouTube. As inscrições para participar dos shows podem ser feitas por meio do link.





“A gente também levar um conteúdo familiar para as lives. A gente percebeu que as lives têm muito sertanejo, da música, e não tem nenhuma que conecta a família. A mágica é uma arte que conecta pais com crianças, com avós, com pessoas que estão em casa para ter um momento diferente, ainda mais quando elas não podem sair para ir ao cinema, parque, teatro, igual era antes”, concluiu.

As transmissões ao vivo, também conhecidas como lives, estão se popularizando neste período de pandemia por causa da música. Mas também há espaço para a mágica na web. Dois ilusionistas mineiros, que pararam a Avenida Paulista no ano passado, farão um show virtual com a participação do público no próximo sábado (2).