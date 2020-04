Paciente com doença no útero é indenizada por tomar remédio vencido em Ponte Nova

(foto: Pixabay/Reprodução) indenizada em R$ 25 mil por ter recebido medicamento com data vencida em um posto de saúde de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a paciente sofre de uma doença no útero, leiomioma uterina, e recebeu três doses do remédio Zoladex com validade expirada. Uma mulher seráempor termedicamento comem um posto de saúde de, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a pacientede uma, leiomioma uterina, e recebeu três doses do remédio Zoladex com validade expirada.





O Estado de Minas Gerais sustentou que não há relação (nexo causal) entre a lesão da paciente e o fornecimento do medicamento vencido. No entanto, a sentença publicada pela 2ª Vara Cível de Ponte Nova determinou uma indenização de R$ 25 mil por danos morais, que foi mantida pelo TJMG.





O desembargador Leite Praça, relator do recurso, considerou que as informações presentes nas ultrassonografias da paciente comprovam que o nódulo aumentou de acordo com as datas correspondentes à ingestão das duas primeiras doses do medicamento e começou a diminuir com o uso da terceira. O fato demonstrou que a mulher respondeu perfeitamente ao efeito esperado do remédio somente a partir da terceira dose.





O desembargador considerou responsabilidade do Estado de Minas Gerais e dever de indenizar a paciente.