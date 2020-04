PC desmonta laboratório de drogas; suspeito é morto em confronto

Na foto, imagem do bairro Sossego (foto: Google Street View/ Reprodução) desmontou um laboratório de drogas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira.





Durante a tarde, um homem suspeito foi baleado e morreu no local.A operação foi motivada ao investigar um roubo de carga."Foi durante a diligência realizada para um inquérito policial por roubo de cargas que chegamos até o. Lá, chegamos até dois suspeitos", disse o delegado, César Matoso. Segundo ele, houve intenso tiroteio. Um suspeito acabou baleado e morreu no local.No endereço foi identificado um laboratório. Grande quantidade de droga foi apreendida no local, além de armas e diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas. "Um grande laboratório onde era feito crack. Apreendemos cerca de", acrescentou o delegado.