Jovem de 22 anos suspeito de vender títulos de consórcios falsos é preso

Foi preso em fragrante, na madrugada dessa quarta-feira, umdede consórcio para aplicar golpes. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), uma das vítimas entregou um veículo em troca de uma. Ele foi encontrado no Bairro Milionários, Região do, em Belo Horizonte.“A ação delituosa consistia na falsificação de títulos de uma empresa de consórcio. Os documentos eram repassados às vítimas no momento da realização de contratos de compra e venda de mercadorias e veículos. Esses títulos também eram vendidos com a garantia de que já estariam contemplados”, o delegado da Delegado Regional do Barreiro, Rômulo Dias.As investigações apontam que uma vítima na região do Barreiro, entregou um veículo em troca de uma carta de crédito falsa de R$ 60 mil. O veículo foi revendido a outra pessoa, na cidade de, na Região Metropolitana de BH.Ainda segundo o delegado, foi possível identificar a venda de outro título que estaria contemplado, no valor de R$ 89 mil, sendo que a vítima pagou o valor de R$ 5 mil - assumindo o restante das prestações.“A PCMG vai buscar a identificação de mais vítimas e também de pessoas que tenham se associado ao suspeito. Ainda estão sendo feitas diligências para identificação de outros crimes que possam ter sido praticados por ele”, ressaltou.Com o suspeito, foram apreendidos vários títulos falsos, documentos pessoais e de veículos, dois carros, cheques, aparelho celular e duas caixas de som.