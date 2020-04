Polícia desmantela serviço de segurança clandestino em Contagem

Materiais apreendidos pela Polícia Civil (foto: Polícia Civil/Divulgação)







A Polícia Civil investiga os responsáveis por um serviço de segurança clandestino oferecido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a apuração, os trabalhos eram oferecidos por meio de grupos do WhatsApp e eles ainda usavam o nome de um grupamento da Guarda Municipal da cidade.









“A princípio, a polícia trabalha com hipótese de usurpação de função pública, já que além do serviço de segurança, os indivíduos se propunham a prevenir delitos de natureza violenta, entre outros, que são privativos das forças de segurança”, explicou Silva. Ainda segundo ele, um dos homens que se identificava como “comandante-geral” usava um nome no diminutivo.





“A dita atividade era titularizada pelo nome de um dos grupamentos da Guarda Municipal da cidade para dar maior robustez àquilo que apresentavam como história”, contou. Agora as investigações vão prosseguir para identificar outros envolvidos e vítimas.