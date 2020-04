Hospital do Câncer de Divinópolis afasta funcionária por COVID-19

Hospital do Câncer de Divinópolis (foto: Complexo de Saúde São João Deus/Divulgação)

Uma funcionária do setor de enfermagem do, em, Região Centro-Oeste de Minas, foi afastada da função por COVID-19. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pelo. Ela apresentou sintomas leves da doença, passou por consulta médica gratuita na própria instituição e, inicialmente, ficou afastada por três dias.No dia 25, após nova consulta médica, foi realizado umrápido quepara o novo, segundo a assessoria do hospital, ficaráaté completar os 14 dias e deverá retornar às atividades no em 5 de maio. A instituição não deu detalhes sobre como ela pode ter contraído o vírus.Mesmo com a confirmação, os profissionais que trabalham diretamente no setor de atuação da paciente só serão submetidos ao teste rápidopara o novo coronavírus. Segundo o hospital, não é autorizada a realização do exame em assintomáticos.Os profissionais que atuam no setor foram informados de que, caso apresentem sintomas característicos do vírus, realizem umacom um médico do hospital para que este avalie a necessidade ou não da realização do teste rápido.O complexo de saúde afirmou que todos osdurante todo o período do dia, principalmente quando estiverem desenvolvendo as atividades laborais na unidade.“É importante destacar que qualquer pessoa que esteja no hospital ou na rua em contato com outras pessoas pode estar contaminada. Por isso, nossa instituição se preocupa tanto com o uso correto de, inclusive com máscara por todos os nossos profissionais, e agora ainda mais com todos aqueles que utilizam de nossos serviços. Isso para que,entre aqueles que transitam em nosso hospital, esteja ele assintomático ou não, ele”, informou.A unidade reiterou o compromisso com a saúde de cada colaborador e se colocou à disposição para realizar ode todos os profissionais, caso apresentem algum sintoma característico da COVID-19.O secretário municipal de Saúde Amarildo de Sousa disse que o hospital está seguindo opreconizado pelo. Reforçou que os testes rápidos devem ser realizados em pessoas sintomáticas e o exame PCR em pacientes que apresentarem quadro mais grave da doença.O Ministério da Saúde destinou ao municípiopara garantir mais agilidade na identificação de casos e auxiliar no monitoramento do vírus. Eles serão exclusivos para profissionais da saúde.De acordo com o boletim divulgado nesta terça (28) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Divinópolis temda doença, sendo, um óbito registrado e 144 casos descartados.

Amanda Quintiliano, especial para o EM