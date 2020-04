Coronavírus: Divinópolis oferece feira em sistema drive-thru

Feira de agricultura familiar será realizada sempre aos sábados, das 7h às 12h, no Parque de Exposições de Divinópolis (foto: Secretaria Municipal de Agronegócio de Divinópolis/Divulgação)

O modelo drive-thru foi a fórmula encontrada por parte dos produtores da agricultura familiar na região de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, para retomada de atividades de vendas de produtos, sem que ofereça riscos de contágio pelo coronavírus ao consumidor e ao trabalhador. O formato, que obedece ao distanciamento social, ajuda a manter seus meios de sobrevivência.



A Feira de Agricultura Familiar de Divinópolis, em sistema drive-thru, funcionará somente aos sábados, entre 7h e 12h. O novo modelo de feira começou no último sábado (25), no Parque de Exposições de Divinópolis (Avenida Paraná, Bairro Alto São José) e contou com a participação de 30 produtores de agricultura familiar do município. A expectativa da Secretaria Municipal de Agronegócio e do Sebrae Minas, idealizadores do projeto, é que o número de expositores aumente, já que o espaço tem capacidade de atender a até 90 produtores. Segundo estimativas da organização, cerca de 500 veículos de clientes passaram pela feira no sábado.



O sistema de atendimento ao cliente “sem sair do carro” tem como objetivo observar as medidas de segurança e higiene que possam garantir a saúde dos feirantes e dos visitantes neste momento da pandemia do novo coronavírus.“Os produtores da agricultura familiar, cientes dos procedimentos necessários de combate à COVID-19, estão unidos para realizar o comércio de forma regulamentada e organizada, dando segurança aos consumidores e a toda sociedade", diz o secretário municipal de Agronegócios, Gustavo Mendes.



O novo formato de comércio é resultado de um projeto sugerido por integrantes de um grupo à Prefeitura de Divinópolis. “O objetivo é apoiar o pequeno produtor de hortifrúti a trabalhar com produtos perecíveis que precisam ser comercializados o mais rápido possível. Porém, os produtores que tiverem interesse em participar deverão, obrigatoriamente, preencher um formulário on-line disponibilizado no link https://bit.ly/34KfTl3 ”, explica o nutricionista Mário Rabelo, que lidera a ação.



Para ele, o comércio trabalha com produtos que seguem as orientações da Anvisa e vai contribuir para levar um alimento saudável à mesa dos cidadãos, garantido segurança alimentar e nutricional.



Pessoas com mais de 60 anos ou doentes crônicos foram orientados a não participar do evento. “Como forma de prevenção ao novo coronavírus, durante o comércio de agricultura familiar não haverá serviço de lanches, apenas hortifrúti, panificação e produtos de origem animal serão comercializados. Tudo para evitar aglomeração de pessoas”, recomenda Rabelo.



De acordo com o analista do Sebrae Minas Denis Magela, o comércio de agricultura familiar em formato drive-thru é uma ação de apoio aos produtores rurais, importantes agentes na economia brasileira, responsáveis por mais de 70% dos produtos que chegam à mesa nacional. “Muitos já estão oferecendo o serviço de delivery. Precisamos auxiliá-los nesse processo de aceleração da comercialização, considerando que são produtos perecíveis e essenciais na mesa de todos”, esclarece Magela.



“As mudanças foram necessárias para garantir o funcionamento do comércio e garantir a renda dos produtores durante o período de isolamento domiciliar e social”, reforça o secretário Gustavo Mendes.



Antônio da Costa, produtor de derivados de leite e de quitandas, disse que é uma alternativa aos pequenos comerciantes e produtores para este momento difícil. “Foi muito bom. Gostei da segurança e da organização. Nessa minha primeira participação, vendi metade do que estava acostumado antes da quarentena, mas é melhor que não vender”.



Serviço: