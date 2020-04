Coronavírus: família usa cartazes para afastar visitas em Lagoa Formosa

Moradores de fazenda em Lagoa Formosa não querem visitantes com medo da contaminação pelo coronavírus (foto: Arquivo pessoal)

O uso de umpara afastar visitantes e impedir o risco dedo(COVID-19) para pessoas do grupo de risco da doença. Esta foi uma estratégia adotada por uma família na zona rural de, no, visando à proteção de um casal de idosos e dos seus netos.

SAIBA MAIS 19:19 - 28/04/2020 Coronavírus: Divinópolis oferece feira em sistema drive-thru

18:38 - 28/04/2020 O perigo das máscaras usadas jogadas na rua; saiba como descartá-las Água Limpa, distante 22 quilômetros da área urbana de Lagoa Formosa – de 18 mil habitantes. “Não estamos recebendo visitas. Idosos e crianças em isolamento”. Este foi o aviso colocado na cerca de um sítio na localidade dedistante 22 quilômetros da área urbana de Lagoa Formosa – de 18 mil habitantes.

Uma das proprietárias do terreno, a agente de saúde Marta Braga Amaral explica que decidiu usar o cartaz para proteger seus pais, os aposentados Joao Batista de Santana, de 87; e Maria Santana Magalhaes, de 83. Marta disse que a intenção também foi preservar a saúde de três crianças da família.

Em março, logo depois dos registros dos primeiros casos da COVID-19 no Brasil, o casal de idosos saiu de Uberlândia, no Triângulo, onde mora, e foi para a casa da filha Marta, na zona rural de Lagoa Formosa, em busca de maior garantia de isolamento. No entanto, como Joao Batista e Maria Santana são de família conhecida da região, moradores despertaram interesse em visitá-los.

Marta relata que que então teve a ideia de afastar os visitantes de uma maneira educada, recorrendo ao aviso sobre o isolamento social. “Como as redes sociais contam tudo hoje, as pessoas começaram a questionar sobre fazer visitas aos hóspedes. Foi aí que decidi confeccionar uma placa pra colocar na entrada do sítio”, explica a agente de saúde, lembrando que o alerta foi endereçado também a vendedores ambulantes.

A moradora de Lagoa Formosa conta que a estratégia deu certo. Ela disse que seus pais permaneceram na propriedade rural durante 37 dias e, nesse período, receberam visitas de apenas três pessoas da redondeza, que não tiveram contato recente com moradores de outras regiões. Marta Santana revelou que seus pais retornaram a Uberlândia nesta semana.

A “ferramenta” do aviso para evitar visitantes e amenizar os ricos de contágio da COVID-19 está sendo adotada também na residência do casal de idosos na cidade-polo do Triângulo. Na entrada da moradia, junto ao interfone, foi afixado um cartaz: “Não estamos recebendo visitas”. A informação foi divulgada ainda em um grupo de whatsApp da família.

A agente de saúde afirma que espera que as pessoas continuem seguindo o aviso da entrada da residência dos seus pais, a fim de que eles não recebam visitas durante o isolamento social contra o coronavírus. Marta ressalta ainda que há ciência geral da pandemia e dos riscos para os idosos.

Marta Santana conta que perdeu um cunhado em Lagoa Formosa, cuja morte entrou para as consideradas suspeitas de COVID-19. No entanto, no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde ainda não consta nenhuma confirmação de óbito ou do registro de caso de paciente com coronavírus nessa cidade do Alto Paranaíba.