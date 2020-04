Perseguição policial chama atenção no Bairro Funcionários e termina com prisões

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar fizeram a prisão de dois suspeitos de prática de arrombamentos de veículos no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ação, no início da tarde desta terça-feira (28), chamou a atenção de moradores e comerciantes. Na tentativa de fugir da abordagem policial, houve perseguição.





14:40 - 29/03/2020 Dupla rouba bar e paga motorista de app com uísque e cigarro A prisão ocorreu na Avenida Getúlio Vargas. Segundo testemunhas que presenciaram a ação da polícia, um dos suspeitos correu no sentido Avenida Afonso Pena, e o outro em direção à Avenida do Contorno. As viaturas tiveram que circular na contra-mão para alcançá-los.





De acordo com a assessoria da PM, a dupla foi vista em atitude suspeita, conferindo o interior de carros estacionados. Segundo consta no registro, eles fugiram assim que avistaram a viatura da polícia.