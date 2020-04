Incêndio atinge casa de eventos 'Corona Bar', no Buritis, em BH

(foto: Reprodução/Redes Sociais)



Um incêndio na tarde desta terça-feira no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O fogo atingiu o local de eventos que sediava as festas #DeuPraiaBH aos domingos – paralisadas por medida de prevenção ao coronavírus.







Lugar conhecido como %u2018Corona Bar%u2019 é incendiado no Buritis, em BH pic.twitter.com/MviSfjUIle %u2014 Estado de Minas (@em_com) April 28, 2020





Ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. A casa de shows tinha a proposta de representar um ambiente do litoral e se tornou atrativa com decoração que remete às praias do Brasil. A reportagem do Estado de Minas tentou entrar em contato com os responsáveis pelo estabelecimento, mas não obteve sucesso.