Carreata de vans escolares da RMBH pede socorro a prefeituras: 'Esquecidos pelo governo'

Transportadores escolares e de fretamento de turismo reivindicam políticas de amparo na porta da prefeitura de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM D.A Press)



Cerca de 250 transportadores escolares e de fretamento e turismo de Belo Horizonte e Região Metropolitana se reuniram em carreata na tarde desta segunda-feira (27), na porta da Prefeitura da capital, para reivindicar políticas de amparo à categoria durante a pandemia de coronavírus. Cerca dedese reuniram em carreata na tarde desta segunda-feira (27), na porta da Prefeitura da capital, para reivindicar políticas de amparo à categoria durante a









Os motoristas de fretamento foram incluídos como beneficiários da ajuda de R$ 600 reais do governo por meio do Projeto de Lei 873/20 - já aprovado pelo Congresso, mas que ainda depende de sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





“A gente sabe que algumas dessas reivindicações não são da competência dos prefeitos, mas queremos que eles intercedam a nosso favor. No caso dos financiamentos dos veículos, por exemplo, eles podem nos ajudar a articular junto à Febraban (Federação Brasileira de Bancos), para que as instituições financeiras paralisem a cobrança de prestações e nos isentem de juros e multas enquanto durar a pandemia. Estamos parados desde a suspensão das aulas, em 18 de março. Como vamos pagar?”, argumenta Valdeir. Ele estima que haja 10 mil transportadores escolares e de turismo cadastrados em Belo Horizonte e na Região Metropolitana.





Segundo Valdeir, os manifestantes devem permanecer na porta da PBH até que alguma autoridade municipal protocole o recebimento do documento que detalha os pedidos da categoria. A carreata partiu Praça do Trabalhador, em Contagem. A primeira parada foi em frente à prefeitura desta cidade. “O prefeito Alexis de Freitas (PDT) nos recebeu pessoalmente e atendeu duas pautas nossas. Uma foi flexibilização do prazo para a troca dos veículos, que passou de 13 para 15 anos. Outra foi o fornecimento de cestas básicas para os motoristas de Contagem. Ele prometeu avaliar as demais reivindicações com sua equipe. Esperamos que a prefeitura de BH também nos ajude de alguma maneira”, comenta Valdeir