Carreata pró-Bolsonaro e pela reabertura do comércio trava ambulância em BH; veja vídeo

Carreata pró-Bolsonaro e pela reabertura do comércio trava ambulância em BHhttps://t.co/OC2nmo3PBr pic.twitter.com/oFQp91Iih6 — Estado de Minas (@em_com) April 21, 2020 República, Jair Bolsonaro (sem partido), e pela reabertura do comércio em Belo Horizonte em meio à pandemia do novo coronavírus na manhã desta terça-feira complicou o trânsito por onde passou, na Região Central da capital mineira. A reportagem do Estado de Minas flagrou o momento em que uma ambulância com a sirene ligada teve a passagem dificultada pelo movimento. A carreata a favor do presidente da(sem partido), e pela reabertura do comércio emem meio à pandemia do novo coronavírus na manhã desta terça-feira complicou o trânsito por onde passou, nada capital mineira. A reportagem doflagrou o momento em que uma ambulância com a sirene ligada teve a passagem dificultada pelo movimento.









O comércio geral em BH está praticamente fechado devido à pandemia desde 17 de março. As medidas vão se intensificar nesta quarta-feira, quando o uso de máscaras será obrigatório em espaços públicos e nos estabelecimentos essenciais que estiverem em funcionamento, como bancos, supermercados e farmácias. O comércio na cidade não tem data para reabrir.





“Não temos ainda a data de saída dessa pandemia, da flexibilização. Não temos porque a mesma técnica, a mesma ciência, que aqui prevalece de entrada será usada para saída dessa pandemia. Isso não é feito de qualquer maneira, isso é feito com responsabilidade, com matemática, com probabilidade e estatística e, principalmente, consciência”, disse o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), nessa segunda-feira.





Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nesta terça, o coronavírus já matou 44 pessoas e infectou outras 1.230 em solo mineiro. Os casos suspeitos chegam a 76.480 no estado. Além de ser a capital de Minas, BH também concentra o maior número de mortos confirmados do território: oito.