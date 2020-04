Uso de máscara passa a ser obrigatório para usuários do metrô de BH

Ainda sem a obrigatoriedade do uso de máscaras, usuários do metrô já utilizavam o equipamento nesta terça-feira (21). (foto: Edésio Costa/EM/D. A. Press)



A partir da próxima quarta-feira (22), a utilização de máscaras será obrigatória para os usuários do metrô de Belo Horizonte. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-BH), a determinação é válida para todas as 19 estações e permanecerá em vigor por tempo indeterminado. A exigência cumpre o decreto da Prefeitura de BH, que determina o uso de equipamentos de segurança em todos os espaços e transportes públicos, com o objetivo de conter a proliferção do novo coronavírus.

A comapnhia também pede aos usuários que fiquem atentos ao cumprimento rigoroso da norma durante a circulação pelas estações e trens, uma vez que o decreto prevê que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas sem o equipamento.

Para tanto, cartazes informativos alertando sobre o uso adequado de máscaras e sobre medidas de autoproteção foram instalados nas plataformas e nos vagões.

A CBTU-BH acrescenta que já distribuiu cerca de quatro mil máscaras, duas mil luvas e mais de 500 litros de álcool 70% para os trabalhadores do sistema de transporte.