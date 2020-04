Em carreata pelas ruas de BH, manifestantes pró-Bolsonaro pedem a retomada do comércio

Carreata 'bolsonarista' buzina contra isolamento, no Viaduto Santa Tereza; local concentra pessoas em situação de rua (foto: Fred Bottrel/EM/D. A. Press)

Um grupo de manifestantes organizou uma carreata na manhã desta terça-feira pelas ruas dade. Dentro dos carros, as pessoas pediam a reabertura do comércio, fechado na capital mineira devido à pandemia do novo coronavírus. O movimento também demonstrou apoio ao presidente da(sem partido), que reivindica o isolamento social vertical ao invés do horizontal, adotado atualmente em todas as regiões do