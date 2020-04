Vazia no 21 de Abril, Ouro Preto homenageia Tiradentes em ato simbólico

No ato, foi colocada uma coroa de flores no monumento da Praça Tirandentes, por um dragão da Inconfidência, ao som do toque de silêncio. (foto: Anne Souz/Prefeitura de Ouro Preto/Divulgação)

Vazia na manhã desta terça-feira, sem o movimento costumeiro que caracteriza o 21 de Abril, a Praça Tiradentes, no Centro Histórico de Ouro Preto, na Região Central do estado, não ficou, no entanto, sem uma homenagem ao herói Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792), e demais conjurados da Inconfidência Mineira (1788-1789).





Embora o governo do estado tenha cancelado a tradicional solenidade cívica, com entrega de medalhas a personalidades de destaque, foi colocada uma coroa de flores no monumento, por um dragão da Inconfidência, ao som do toque de silêncio. Participaram do ato simbólico o coronel Antonio Balsa Coelho Neto, comandante da 3a. Região da Polícia Militar de Minas Gerais; o capitão Márcio Guerra de Toledo, comandante dos bombeiros da Região dos Incondidentes; o tenente-coronel Ademir Siqueira de Faria, comandante do 52º Batalhão da PM; e o prefeito local Júlio Pimenta.





Em nota recente, a assessoria do governador Romeu Zema informou que, ''no momento, a prioridade do governo de Minas é combater a propagação da Covid-19 no estado, e, sendo assim, a realização de eventos oficiais está suspensa, em razão da pandemia''.