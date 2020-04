Caixa abre 775 agências em todo o Brasil neste feriado; 54 são em Minas, seis delas em BH

Fila se formou na unidade da Rua Tupinambás, no Centro de BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D. A. Press) Caixa Econômica Federal abriu, nesta terça-feira, Dia da Inconfidência e feriado nacional, 775 agências em todo o Brasil. O banco informou que o objetivo não é fazer atendimentos relacionados ao auxílio emergencial da pandemia do novo coronavírus, mas sim atender exclusivamente serviços sociais à população. abriu, nesta terça-feira,e feriado nacional,em todo o. O banco informou que o objetivo não é fazer atendimentos relacionados ao auxílio emergencial da pandemia do novo coronavírus, mas sim atender exclusivamente serviços sociais à população.









A Caixa informou também que somente as operações a seguir poderão ser realizadas: saque Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.





O acesso às agências será controlado pelos funcionários do banco, com a intenção de seguir as orientações dos órgãos de saúde e vigilância sanitária em meio à pandemia do novo coronavírus. O acesso aos caixas eletrônicos também é limitado.





Foram registradas na última semana grandes filas e aglomerações em frente a agências da Caixa em todo o Brasil devido à liberação do auxílio emergencial por causa da pandemia. O auxílio pode ser solicitado pela internet.

Veja, abaixo, as agências abertas em Minas Gerais neste feriado:





Alfenas - Bairro Centro. Praça Getúlio Vargas, 334

Araguari - Bairro Centro. Avenida Tiradentes, 381/387

Araxá - Bairro Centro. Avenida Antônio Carlos, 83

Barbacena - Bairro Centro. Rua XV de Novembro, 200

Belo Horizonte - Bairro Centro. Rua Curitiba, 888

Belo Horizonte - Bairro Centro. Avenida Olegário Maciel, 561/569

Belo Horizonte - Bairro Centro. Rua Carijós, 218 Térreo

Belo Horizonte - Bairro Centro. Rua Tupinambás, 462

Belo Horizonte - Bairro Glória. Avenida Abílio Machado, 1.873

Belo Horizonte - Bairro Venda Nova. Rua Padre Pedro Pinto, 1.580

Betim - Bairro Centro. Avenida Presidente Kubitschek, 229

Betim - Bairro Vila Cristina. Avenida Tapajós, 1.640

Caratinga - Bairro Centro. Praça Cesário Alvim, 19

Cataguases - Bairro Centro. Praça Governador Valadares, 26

Conselheiro Lafaiete - Bairro Centro. Rua Melo Viana, 65

Contagem - Bairro Eldorado. Avenida João César de Oliveira, 1.205

Contagem - Jardim Industrial. Rua Tiradentes, 2.426

Corinto - Bairro Centro. Rua Antônio Vieira Machado, 95

Curvelo - Bairro Centro. Praça Benedito Valadares, 11

Divinópolis - Bairro Centro. Avenida Primeiro de Junho, 325

Frutal - Bairro Centro. Praça Doutor Alcides de Paula Gomes, 77

Governador Valadares - Bairro Centro. Rua Israel Pinheiro, 3.295

Guanhães - Bairro Centro. Avenida Milton Campos, 2.579

Ipatinga - Bairro Centro. Rua Diamantina, 175

Ipatinga - Bairro Cidade Nobre. Avenida Carlos Chagas, 814 - Loja 10

Itabira - Bairro Centro. Avenida Daniel Jardim de Grisólia, 117

Iturama - Bairro Centro. Avenida Rio Grande, 1.235

Janaúba - Bairro Centro. Avenida do Comércio, 411

João Monlevade - Bairro Carneirinhos. Avenida Getúlio Vargas, 5.375

Juiz de Fora - Bairro Benfica. Rua Marília, 297

Juiz de Fora - Bairro Centro. Avenida Rio Branco, 2.340

Lavras - Bairro Centro. Praça Doutor Augusto Silva, 80 Caixa Federal

Montes Claros - Bairro Centro. Rua Doutor Santos, 103

Muriaé - Bairro Centro. Rua Barão de Monte Alto, 30

Nova Serrana - Bairro Centro. Avenida Dom Cabral, 115

Paracatu - Bairro Centro. Praça Firmina Santana, 291

Passos - Bairro Centro. Avenida Arouca, 600

Patrocínio - Bairro Centro. Avenida Rui Barbosa, 305

Pirapora - Bairro Centro. Praça dos Cariris, 94

Salinas - Bairro Centro. Rua Raul Soares, 80

Salto da Divisa - Bairro Centro. Rua Direita, 68

São Francisco - Bairro Centro. Avenida Oscar Caetano, 1.279

Sete Lagoas - Bairro Centro. Avenida Múcio José Reis, 70

Teófilo Otoni - Bairro Centro. Rua Engenheiro Antunes, 222

Ubá - Bairro Centro. Praça da Independência, 500

Uberaba - Bairro Abadia. Rua Prudente de Morais, 166

Uberaba - Bairro Centro. Avenida Leopoldino de Oliveira, 4.230

Uberlândia - Bairro Centro. Praça Tubal Vilela, 207

Uberlândia - Bairro Centro. Praça Osvaldo Cruz, 390

Uberlândia - Bairro Jardim Patrícia. Avenida José Fonseca e Silva, 777

Uberlândia - Bairro Martins. Avenida Fernando Vilela, 1.510

Unaí - Bairro Centro. Rua Professor Olímpio Gonzaga, 288

Varginha - Bairro Centro. Praça Getúlio Vargas, 55

Várzea da Palma - Bairro Centro. Praça Frei Jorge, 752

Viçosa - Bairro Centro. Praça Silviano Brandão, 100