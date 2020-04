Minas Gerais recebe 4 milhões de doses de vacinas contra meningite C

ganhou um reforço importante nade pessoas. Nesse domingo (27), chegaram no, em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira,. A carga foi enviada à Fundação Ezequiel Dias (Funed), que fará a distribuição dentro do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O lote de vacinas, fabricadas pela farmacêutica GSK, saiu de, na Alemanha, por meio de um voo operado pela Lufthansa Cargas. Após fazer uma escala em Dacar, capital do Senegal, no continente africano, o avião pousou em Confins às 6h50. De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pela administração do aeroporto, o deslocamento das doses entre o Terminal de Cargas até o seu destino final foi acompanhado pelae peloda Polícia Militar.