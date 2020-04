Ônibus do Move bate em poste e interdita parte da Avenida Cristiano Machado

Motoristas que passam pela Avenida Cristiano Machado no sentido Bairro encontram trânsito lento na manhã desta segunda-feira. O motivo é um acidente com um ônibus do Move.









A Cemig e a BHTrans foram chamadas. Segundo a empresa de trânsito, às 8h15 a faixa da direita para quem vai em direção ao Aeroporto de Confins estava interditada. O trânsito era lento até a Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara.



Às 9h12, a Cemig informou ao Estado de Minas que a Estação Floramar estava sem energia por conta do acidente. O serviço já havia sido normalizado para os outros clientes afetados. A previsão é de que o reparo do poste e religação da energia seja finalizado ainda nesta manhã.