Secretário de governo dirige embriagado e atropela casal em Governador Valadares

(foto: Reprodução/ Prefeitura de Governador Valadares)

, na Região do Rio Doce, interior de Minas,, se envolveu em um. Ele foipela Polícia Militar na noite deste sábado (25) depois deAs autoridades confirmaram que Marcos Antônio estava, o que ficou comprovado porUma das vítimas do atropelamento, a mulher estava grávida. Segundo ela e o outro homem atingido, eles atravessavam a faixa de pedestres quando o acidente aconteceu. Mas o secretário refutou a versão e disse que os dois passaram de uma hora para outra à sua frente.Os atropelados sofreram machucados no ombro, escoriações na cabeça e nos joelhos e foram encaminhados a atendimento médico.O resultado deobtido pelo bafômetro configura, e por isso Marcos Antônio teve a carteira de habilitação recolhida. Depois, foi direcionado a uma delegacia na cidade para apuração mais detalhada dos fatos.