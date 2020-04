Bandidos abandonam caminhão com 1 tonelada de maconha em posto

Um caminhão com uma tonelada de maconha oculta em uma carga de móveis foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-267, em Lima Duarte, na Zona da Mata, depois de ter sido abandonado pelos seus ocupantes.No fim da tarde de sexta-feira (24), por volta de 18h, frequentadores de um posto de abastecimento no município que fica a 65 quilômetros de Juiz de Fora viram quando os ocupantes de um caminhão baú apresentaram um comportamento suspeito, muito nervosos com a chegada de uma viatura da PRF ao estabelecimento de beira de estrada. Os policiais foram avisados e se aproximaram do veículo de carga, notando intenso odor semelhante ao de maconha.Os agentes chamaram reforço e aguardaram pelo retorno dos suspeitos, que desapareceram. Após a chegada dos reforços, o veículo, que estava destrancado, foi aberto e vasculhado. No seu interior, num compartimento secreto fechado sob uma carga de móveis, foram encontrados vários fardos de maconha que somaram cerca de uma tonelado do entorpecente.Foram removidos 47 fardos contendo de 24 a 26 tabletes da droga cada um. De acordo com nota da corporação, "através da vistoria na cabine do veículo foi possível verificar que sua origem foi o estado do Paraná, mas seu destino é ignorado. A ocorrência foi encaminhada para Policia Federal, em Juiz de Fora".