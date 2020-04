Minas recebe mais 85 deportados pelos Estados Unidos; número total no país chega a 785

Brasileiros chegaram a Confins nesta sexta-feira (foto: Carlos Altman/EM/D. A Press) Mais 85 brasileiros deportados pelos Estados Unidos desembarcaram nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Presidente Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desde o início da pandemia, esse foi o 14º avião que repatriou brasileiros residentes naqueles país.









O desembarque ocorreu no Terminal 3 de Confins e foi supervisionado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso se fez necessário pelo fato de haver a crise do coronavírus. Os Estados Unidos são o epicentro da pandemia, com um total de 51.017 mortes até a noite desta sexta-feira.





Ao chegarem ao terminal, todos os passageiros foram testados com um termômetro eletrônico. Segundo a Anvisa, nenhum deles apresentou qualquer sintoma da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.





Os voos de deportação começaram em outubro do ano passado. Todos os brasileiros receberam a recomendação de fazerem uma quarentena.