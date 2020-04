Mortes por coronavírus nos EUA caem para 1.258 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram 1.258 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o mais baixo número em quase três semanas, informou nesta sexta-feira a Universidade John Hopkins.

Estas mortes, registradas entre às 20H30 de quinta-feira (21H30 Brasília) e o mesmo horário desta sexta elevam a 51.017 o número total de óbitos por COVID-19 nos Estados Unidos, o país mais castigado pela pandemia, segundo números oficiais.

Esta queda pontual não define qualquer tendência e devera se repetir nos próximos dias para confirmar uma real situação de progresso da situação no país.

Mas o número desta sexta-feira é o menor desde o boletim diário de óbitos de 6 de abril, quando a Universidade informou 1.150 mortes em 24 horas.

Na quinta-feira, os EUA registraram seu mais elevado número diário de falecimentos: 3.170.

Os Estados Unidos têm o maior número de casos de COVID-19 declarados oficialmente: mais de 890.000, sendo 96.000 pessoas já curadas.

O impressionante número de infectados detectados em relação aos demais países se explica, segundo o governo, pelo elevado número de testes realizados nos Estados Unidos.

"Há um mês (...) tínhamos testado 80.000 americanos, e esta manhã já eram 5,1 milhões", destacou o vice-presidente Mike Pence em entrevista coletiva na Casa Branca.

Alguns estados do país já começam a relaxar as medidas de confinamento e nesta sexta-feira o comércio voltou a abrir suas portas na Geórgia, com a autorização do governador.