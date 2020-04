Depois de prometer volta às aulas em maio, prefeito de Coronel Fabriciano desiste da ideia

(foto: Divulgação/Prefeitura de Coronel Fabriciano)

O prefeito de Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB), desistiu de abrir as escolas da cidade no próximo dia 4. As afirmações dele em prol da reabertura motivaram a elaboração de um documento por parte da Câmara local, que foi enviado ao Ministério Público.

No documento, os vereadores pediam ao prefeitosobre o plano adotado para a volta às aulas. Também exigiam do chefe do Executivo municipal a apresentação deque amparavam a medida.

Os vereadores também queriam que Doutor Marcos Vinícius, alcunha com a qual o prefeito foi eleito, desse detalhes sobre as condições da cidade em meio à pandemia, como número de leitos disponíveis e testes já realizados na população.

A polêmica começou depois que o prefeito afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que abriria as escolas mesmo em meio à pandemia. A cidade tem, conforme o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, seis casos confirmados de COVID-19, sem mortes registradas.

“Pais, escola particular, dia 4 de maio eu volto com as escolas. ‘Ah, mas eu não vou mandar o meu filho pra a escola’! É problema seu, mãe. Mas, dia 4 de maio nós vamos voltar com as escolas. Temos que ter respeito. E não medo (da infecção pelo novo coronavírus)”, disse o prefeito tucano na ocasião.

Em nota, a prefeitura local informou que retorna das aulas na rede municipal será adiado "em vista a impossibilidade de garantia por parte do governo do estado de entrega dos equipamentos" para a montagem de 59 leitos que serão instalados em um hospital local.

"Todas as nossas decisões e ações desenvolvidas até o momento estão sendo são discutidas em conjunto com Comitê Gestor de Crise instalado para comandar o trabalho de combate ao coronavírus, tudo pautado com responsabilidade, transparência e principalmente, zelando pelo bem estar da população", esclareceu o chefe do Executivo.

Quanto ao documento enviado pela Câmara de Coronel Fabriciano ao Ministério Público, a prefeitura esclareceu que não foi notificada.