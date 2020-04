Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no Sul de Minas

Motocicleta ficou completamente destruída após a batida (foto: Divulgação/PRF)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã deste domingo em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os condutores de um carro modelo Hyundai HB20 prata e de uma motocicleta Suzuki preta ficaram feridos.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, Arteris Fernão Dias, o acidente aconteceu na altura do Km 855, no sentido São Paulo. De acordo com a PRF, o motociclistae se chocou contra a traseira do carro.

Ele foi socorrido em estado grave para o pronto-socorro de Pouso Alegre. Já a motorista do carro ficou levemente ferida.

Apesar do acidente, o tráfego fluiu com normalidade no trecho, conforme a Arteris Fernão Dias. A faixa da esquerda chegou a ficar interditada, mas não refletiu em engarrafamento.