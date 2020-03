Casal morre ao capotar carro na BR-381 em Timóteo

Carro que capotou e ficou destruído em Timóteo, matando um casal (foto: CBMMG)

Um casal morreu depois que o carro em que trafegavam capotou e ficou destruído, por volta da meia-noite deste domingo (22), na Avenida Tancredo Neves, Bairro Cachoeira do Vale, próximo ao trevo da BR-381, em Timóteo, no Vale do Aço. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) o homem e a mulher já estavam mortos quando a guarnição que fez o atendimento chegou ao local, por volta de meia-noite.Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente, mas chovia com intensidade na noite do capotamento. A guarnição de bombeiros isolou o local, houve também acionamento da Polícia Militar para registrar a ocorrência de acidente de trânsito e acionamento da perícia da Policia Civil.Não foram divulgadas as identidades das vítimas até o momento.