Drone sobre a BR-381 mostra armadilhas em obras, desvios e sinalização

Futuro trevo de Itabira permite cinco movimentos, todos feitos numa rotatória improvisada, com sinalização básica, mas que gera muita confusão (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

BR-381: O trevo de Itabira permite cinco movimentos, todos feitos numa rotatória improvisada, com sinalização básica, mas que gera muita confusão, sobretudo por ser uma área de pista única muito estreita (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press )

Pista quase pronta, de 2,2 quilômetros, serve de trânsito local, mas acaba sendo usada como atalho para motoristas apressados que a enfrentam em alta velocidade (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Imprudência na BR-381

Equipe do Estado de Minas flagrou acidente no KM 438, em Bom Jesus do Amparo (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O engenheiro e professor Antônio Prata alerta para sinalização confusa em trechos percorridos com a reportagem (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O labirinto de vias de desenhos provisórios com balizas, cavaletes, placas e cones direcionando os veículos por uma sucessão de pavimentos diferentes, do asfalto antigo ao concreto recém-construído, tornaram ainda mais perigoso o tráfego pela Rodovia da Morte. Nessa mistura de maquinário de construção, operários e trânsito intenso, a atenção e o respeito à sinalização não têm bastado para garantir a segurança no segmento de 100 quilômetros entre Belo Horizonte e João Monlevade, como mostra a reportagem do, que percorreu o trajeto ao lado do especialista em transporte e trânsito Antônio Prata.As obras, que desde 2014 se espalham por longos trechos, deixaram o pavimento mais estreito, com sinalização confusa e muitas vezes equivocada, chegando ao ponto de induzir os condutores a ingressar na contramão. Desafio a mais para a rodovia que tem um título tão medonho e responde por 45 (26%) dos 171 mortos em todos os 950 quilômetros da BR-381 em Minas Gerais em 2018. A rodovia passa por um processo de duplicação que demanda a abertura de canteiros de obras, interrupção de tráfego em pare e siga para que intervenções sejam feitas e a todo tempo o desenho provisório é remodelado.“Isso, por si só, já demandaria uma grande atenção dos motoristas. Mas o que observamos é que os motoristas enxergam uma pista já duplicada, quando na verdade ainda está em obras. Com esse sentimento, tentam render acelerando seus veículos e acabam ultrapassando em faixas contínuas e em locais perigosos. A sinalização está bem abaixo da minimamente necessária e isso amplia o perigo”, observou Antônio Prata, que pertencia ao departamento de Engenharia de Transportes do Cefet e é doutor em engenharia com tese em mobilidade urbana.Essa confusão observada pelo professor do Cefet se traduz em vários acidentes. Na quinta-feira (5), uma carreta que usava a pista única na altura do KM 438, em Bom Jesus do Amparo, acabou por fechar a passagem do caminhão carregado de recicláveis conduzido Frederico de Oliveira, de 30 anos.“Está muita confusão nessa estrada e junta isso com a imprudência, a gente sofre ainda mais. Fluxo muito lento, muitas placas enganadas jogando a gente para a contramão. Já tem mais de seis anos que essa estrada ficou ainda mais perigosa por causa das obras. Quando duplicar, muitas vidas serão salvas, mas o preço ainda estamos pagando”, afirmou o caminhoneiro, que viajava de Itaguara para Contagem, na Grande BH.No KM 409, em Nova União, a sinalização engana os motoristas. Uma placa alertando para ficar à direita foi esquecida num trecho de pista simples e sem acostamento, enquanto que no sentido oposto, a falta de uma placa com esse alerta deixa para o julgamento próprio do motorista ver que a pista de repente vai para a direita e que a direção que essa pessoa segue se torna contramão. Nesse trecho, essa placa está contribuindo para provocar acidentes, porque manda entrar para a direita, mas não há essa opção, enquanto que o lado oposto necessitaria urgente de uma indicação como essa”, aponta o professor.Mais adiante, no KM 400, em Bom Jesus do Amparo uma sequência de curvas fechadas em terreno com obras intensas tem apenas balizadores (pequenos postes de plástico branco) para demarcar a pista e a separar do canteiro de obras. “Isso a gente vê em vários pontos da BR-381 com as obras. Uma sinalização muito deficitária que poderia e deveria ser complementada”, observa o especialista em transportes e trânsito.Um dos pontos mais confusos é o trevo de Itabira, na altura do KM 400. Uma rotatória provisória foi formada com segmentos de muretas, cavaletes e balizadores, permitindo até cinco movimentos para quem segue nos dois sentidos da via, deseja ir a Itabira ou vem de lá para um dos dois sentidos. “Era prioritário que se terminasse o trevo novo de Itabira, para que esse que é provisório fosse desativado. É muito pequeno, tinha de ser pelo menos alargado, pois quem entra para Itabira acaba fechando a pista normal, levando muitas pessoas a desviar e outras a parar”, afirma Prata.A falta de fiscalização não permite apenas que motoristas imprudentes façam ultrapassagens em pontos proibidos e ajam com irresponsabilidade em trechos perigosos. Muitos se aproveitam de longos segmentos praticamente terminados, mas ainda não abertos para o tráfego e fazem desses pontos atalhos, apesar de placas indicarem que isso é proibido e sujeito a multa. “São segmentos que ainda não estão prontos e que quem ingressa neles pode encontrar um outro carro vindo em sentido oposto, uma máquina trabalhando, um operário que não espera tráfego ali, sem falar que podem haver interrupções, buracos e obstáculos, pois, mais uma vez, a via não está pronta”, frisa o professor Antônio Prata.As obras de construção dos lotes 3.1 e 7 da BR-381 estão dentro do cronograma físico-financeiro de execução, de acordo com o. A previsão de conclusão dos dois trechos com cerca de 60 quilômetros é o final de 2020, afirma o departamento. “Até o momento foram investidos cerca de R$ 350 milhões no lote 3.1, e R$ 565 milhões no lote 7”, afirma o Dnit. Os demais nove lotes foram abandonados ao longo dos anos e precisariam ser reativados para que a rodovia seja realmente duplicada.“Se apenas alguns trechos forem duplicados, corremos o risco de em vez de oferecer uma estrada mais segura por ser duplicada, ofertarmos um trecho de imprudência e de alta velocidade”, alerta o engenheiro Antônio Prata, que pertencia ao departamento de Engenharia de Transportes do Cefet e é doutor em engenharia com tese em mobilidade urbana.reconhece que o trecho em obras traz ainda mais dificuldades e por isso inspira cuidados dos condutores. “Quando transitar por um trecho em obras os motoristas devem redobrar a atenção, diminuir a velocidade e respeitar a sinalização”, recomenda o porta-voz da PRF, inspetor Aristides Amaral Júnior.