Policiais penais interceptam drone e apreendem celulares, chips e cabos USB

Os materiais apreendidos foram jogados, sem precisão, sobre um dos pavilhões da Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira (foto: Jairo Chagas/Divulgação )

Policiais penais da Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, interceptaram a ação de um drone na madrugada do último domingo (3/1) e apreenderam seis celulares, 19 chips e dois cabos USB que foram jogados, sem precisão, sobre um dos pavilhões. O drone com os objetos foram visualizados pelos policiais penais que estavam numa muralha.

Ainda segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), os policiais penais realizaram ronda externa nas proximidades da penitenciária na tentativa de localizar o operador do drone, porém, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.

O aparelho que estava com as luzes apagadas também não foi localizado.

A direção da unidade lavrou um registro de evento de defesa social (Reds) e também instaurou um procedimento interno para apurar o fato.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba.