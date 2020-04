Telhado de casa cai durante chuva na Grande BH

(foto: Divulgação/Defesa Civil de Contagem)

A chuva que caiu sobre a Grande BH nesta quarta-feira (15) causou danos em uma casa localizada no Bairro Xangrilá, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto,A guarnição da corporação compareceu ao endereço e recomendou à proprietária o acionamento dapara verificação das condições estruturais do imóvel.

Em vistoria, os bombeiros também isolaram algumas partes da casa. O fato aconteceu na altura do número 269 da Rua Brusque.