Prefeitura de BH volta a liberar entrada de ônibus de Capim Branco

Prefeitura de BH restringe movimento de ônibus de cidades do interior para evitar propagação do COVID-19 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um dia depois de bloquear a passagem de ônibus vindo de Capim Branco, a prefeitura de Belo Horizonte voltou a liberar a partir de desta quarta-feira (15) a circulação dos coletivos da cidade da Região Metropolitana com pouco mais de 9 mil habitantes. O acordo ocorreu depois que a procuradora do município, Milka Simões, entrou em contato com a secretaria municipal de Segurança para reforçar as medidas de isolamento locais, como a restrição das atividades comerciais, para inibir a propagação do coronavírus.

Nesta terça-feira, um ônibus da empresa Alcino Cotta, que fazia o trajeto entre Capim Branco e BH, foi impedido de entrar na capital ao ser abordado por agentes da Guarda Municipal na Avenida Cristiano Machado, próximo ao Terminal Vilarinho, na Região Norte da capital. Oito pessoas estavam no veículo, e duas mulheres – uma de 70 anos e outra de 38 – tiveram crises nervosas e foram encaminhadas ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova.





No dia 6, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) oficializou o decreto 17.326 proibindo a circulação de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperam as medidas de isolamento social. A ação vale por tempo indeterminado. O decreto não proíbe a entrada de veículos de carga, ambulâncias, carros de passeio ou táxis.





Em contato com o Estado de Minas, a chefe de gabinete de Capim Branco, Luciana de Avelar, afirmou que o prefeito Elmo Nascimento emitiu decreto no dia 8 deste mês restringindo a circulação de pessoas e o comércio local. “Estamos fazendo campanhas para mobilizar as pessoas a ficar em casa. Os servidores municipais já estão trabalhando em casa”, diz. O Estado de Minas tentou contato com a procuradora de Capim Branco, Milka Simões, mas não obteve retrono até a publicação desta reportagem.

Na semana passada, a Prefeitura de Belo Horizonte havia bloqueado um ônibus da Viação Presidente, oriundo de Caratinga, na Região Leste de Minas. O veículo foi interceptado pela Guarda Municipal e foi escoltado até a saída, em Sabará. Outro ônubus, desta vez de Nova Serrana, teve o acesso impedido na terça-feira. Ele foi parado na Via Expressa, na altura do Bairro Camargos, e em seguida teve de ser escoltado por viaturas da Polícia Militar na saída da capital mineira.