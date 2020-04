Academias alugam equipamentos para driblar a crise do coronavírus

O administrador André Tixa recorreu ao aluguel de equipamentos para manter a forma na quarentena (foto: Arquivo pessoal) coronavírus mudou completamente a rotina das famílias. E das empresas também. Com as portas fechadas, as academias buscaram uma saída simples para enfrentar a crise e perder menos: o aluguel de equipamentos. Assim, quem quiser manter a forma em casa pode contar com bicicletas ergométricas, esteiras e acessórios como pesos, barras e colchonetes. A quarentena para conter o avanço domudou completamente a rotina das famílias. E das empresas também. Com as portas fechadas, as academias buscaram uma saída simples para enfrentar a crise e perder menos: o aluguel de equipamentos. Assim, quem quiser manter a forma em casa pode contar com bicicletas ergométricas, esteiras e acessórios como pesos, barras e colchonetes.

A ideia também ganhou espaço em Nova Lima, onde outro administrador de empresas, José Paulo Pessoa, de 41 anos, conta que, quando o confinamento foi decidido, não sabia o que fazer para seguir praticando. Conversando com um primo que tem uma academia, ficou sabendo da possibilidade de alugar equipamentos.

“Não tive dúvidas. Procurei a proprietária da academia que frequento, a Sport Fit, e aluguei um bicicleta de spinning. Assim, posso acompanhar a aula virtual que ela ministra. A vantagem é que não ficou caro, R$ 200 por mês. Estou resolvendo o meu problema para manter a forma física. Faço todos os dias.”

Bons negócios

O empresário Marcos Hoffmann, de 41 anos, proprietário da academia Feed Back, no Bairro São Lucas, Lucas, diz que aluguel de equipamentos, acabou se tornando a saída para seu segmento, num momento em que as academias não terão arrecadação normal por estarem fechadas por decreto.

“O primeiro pedido de locação que recebi nem foi de bicicleta, mas sim, queriam alugar uma esteira de caminhada e corrida. Decidi fazer um levantamento de custo, pois teria de ver se seria viável. Primeiro, o equipamento é de 220 volts e isso exige que sua instalação seja feita por um técnico. Nossas casas têm rede elétrica de 110 volts. Tem de fazer uma adequação. Só por isso, já custaria R$ 500. Mas teria de levar até a casa da pessoa interessada. O custo aumentaria. Tornou-se inviável”, diz Hoffmann.

Ele conta que ficou resistente, também, a alugar as bikes, quando começaram a chegar os pedidos. “Depois vi que seria vantajoso, pois esse equipamento não pode ficar parado para não estragar.” O aluguel da bicicleta de spinning sai por R$ 310 no primeiro mês, em que está embutida uma taca de entrega e instalação. A partir do segundo, R$ 240. “É uma saída para nosso seguimento. Aluguei as 45 que tinha. Agora, estou estudando alugar outros aparelhos”, diz Hoffmann.

Ana Virgínia Rocha Clemente, de 42 anos, é professora de spinning, da Sport Fit, em Nova Lima, juntou o aluguel com as aulas. “Estamos num momento de crise, e essa se mostrou uma saída, uma forma de nos manter.”

Ela conta que o aluguel da bike sai a R$ 240 e não há taxa de entrega. “Alugamos também um conjunto de equipamentos, que inclui halteres, step, jumping e kettlebell, que sai por R$ 120.”

Existe ainda a alternativa do aluguel do chamado rolinho ou do suporte que é acoplado à bicicleta normal e permite pedalar sem sair do lugar. Foi o equipamento que Cleidimar Wagner Gonçalves, de 43 anos, alugou. “O aluguel de cada suporte, por exemplo, sai a R$ 75. Tinha cinco e estão todos arrendados.”