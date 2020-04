Coronavírus: Hospital Luxemburgo inicia construção de 44 novos leitos

O Hospital Luxemburgo, unidade hospitalar do Instituto Mário Penna, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, começou a construção de 44 novos leitos nesta segunda-feira. Serão 13 novas enfermarias, onde 39 leitos serão destinados ao tratamento de pacientes com suspeita de coronavírus. Outros cinco fazem parte do Hospital Dia, que será reativado na unidade de saúde.A obra, que tem início imediato e previsão de ser finalizada em 30 dias, será realizada pela empresa Impacto Engenharias e Construções Ltda. e empregará o recurso recebido pelo Ministério Público do Trabalho. O montante foi destinado ao Instituto Mário Penna após a justiça obrigar a mineradora Vale a depositar R$ 38 milhões, que seriam da indenização por dano moral coletivo às pessoas atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho, e que vão ser aplicados na prevenção e, se necessário, tratamento do novo coronavírus em cidades de Minas Gerais.