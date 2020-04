Governo cancela solenidade de 300 anos de Minas por causa da pandemia

Com ruas vazias, Ouro Preto segue recomendações de isolamento social (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

A tradicional solenidade do dia 21 de Abril, em homenagem ao herói Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792) e à Inconfidência Mineira (1788-1789), em Ouro Preto, na Região Central, foi suspensa pelo governo de Minas. Em nota divulgada na manhã desta segunda-feira (13), a assessoria do governador Romeu Zema informou que, "no momento, a prioridade do governo de Minas é combater a propagação da Covid-19 no estado, e, sendo assim, a realização de eventos oficiais está suspensa, em razão da pandemia"





SAIBA MAIS 10:30 - 13/04/2020 Mortes por coronavírus chegam a 23 em Minas Gerais; outras 64 são investigadas

09:16 - 13/04/2020 Secretário de Saúde de Minas defende isolamento e diz que projeção do pico de infectados caiu

07:56 - 13/04/2020 Defesa Civil vai retirar 61 famílias de área de barragem em Ouro Preto Covid-19) conspira contra o passado das Gerais. À frente das comemorações dos 300 anos da Capitania de Minas, com programação cívica, cultural e educativa em 2020, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) cancelou sessões e reuniões até 30 deste mês. O presidente da entidade, Luiz Carlos Abritta, explicou que a decisão está de acordo com a portaria do Ministério da Saúde sobre emergência em saúde pública de importância nacional. Não bastasse interferir dramaticamente no presente e comprometer o futuro, o novo coronavírus () conspira contra o passado das Gerais. À frente das comemorações doscom programação cívica, cultural e educativa em 2020, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) cancelou sessões e reuniões até 30 deste mês. O presidente da entidade, Luiz Carlos Abritta, explicou que a decisão está de acordo com a portaria do Ministério da Saúde sobre emergência em saúde pública de importância nacional.





Desta forma, foram suspensas as mesas redondas, reunião da comissão do Tricentenário, o curso de história oral (16/4) e sessão ordinária sobre a Inconfidência Mineira (25/4), entre outros.

Em Caeté, na Grande BH, ainda não há definição sobre cancelamento de festas alusivas aos 300 anos de Minas. A cidade está mobilizada para celebrar as datas, e vem assim desde 2019, com abertura do calendário e envolvimento da comunidade estudantil.





VILA RICA

Na cidade que comemora, em 2020, 40 anos do título de Patrimônio da Humanidade, o prefeito Júlio Pimenta decretou uma série de medidas para evitar o contágio pelo Covid-19, em Ouro Preto, antiga Vila Rica. Entre elas, o fechamento da Casa da Ópera. Considerado o teatro (em funcionamento) mais antigo das Américas, a Casa da Ópera completará 250 anos em junho.