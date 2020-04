Brasil iniciará testes clínicos com medicamento para a COVID-19

O Brasil fará testes clínicos de um medicamento já existente para tentar combater a COVID-19, anunciou nesta segunda-feira (13) o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, em visita à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pontes veio à capital mineira para conhecer as ações implementadas pela universidade no combate à pandemia de coronavírus. Ele afirmou que serão realizados testes clínicos em 400 pacientes. "Em duas a três semanas, divulgaremos se o medicamento funciona ou não", disse o ministro.

Ele informou que esses testes da medicação estão sendo feitos em parceria com laboratório de biociência de Campinas. Dois dos medicamentos se mostraram promissores, de acordo com o ministro. Primeiro, foram identificadas 2 mil moléculas de drogas. Por meio de computação, foi possível analisar o encaixe com proteína dos vírus e os pesquisadores reduziram para cinco o número de medicamentos possíveis de serem usados no tratamento para neutralizar a COVID-19.